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Çatı yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir ikametin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikametin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi Anadolu Caddesi 1936 Sokak içerisinde bulunan bir ikametin çatı kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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