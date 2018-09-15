Çatının uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çatıların uçtuğu şiddetli fırtına kameralara yansıdı.

Önceki gün Adıyaman'ın Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemişti. Saatteki hızı 21 kilometre olan rüzgar fırtınaya dönüşürken Kahta Kaymakamlığı binasının karşısında bulunan 8 katlı binanın çatısı fırtınaya dayanamayarak kaymakamlık bahçesinde bulunan park halindeki araçların üzerine düşmüştü. Yedi aracın zarar gördüğü olayın anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sadece 45 saniye süren fırtınada ölü ve yaralının olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayın anı saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.