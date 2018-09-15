İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatının uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çatıların uçtuğu şiddetli fırtına kameralara yansıdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çatıların uçtuğu şiddetli fırtına kameralara yansıdı.


Önceki gün Adıyaman'ın Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemişti. Saatteki hızı 21 kilometre olan rüzgar fırtınaya dönüşürken Kahta Kaymakamlığı binasının karşısında bulunan 8 katlı binanın çatısı fırtınaya dayanamayarak kaymakamlık bahçesinde bulunan park halindeki araçların üzerine düşmüştü. Yedi aracın zarar gördüğü olayın anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sadece 45 saniye süren fırtınada ölü ve yaralının olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayın anı saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.