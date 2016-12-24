Çelik kasa hırsızları yakalandı

Adıyaman’da üç iş yerine girerek para ve sigara çalan 6 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinden gelerek il merkezinde çeşitli zamanlarda üç iş yerinde hırsızlık yapan şahıslar son hırsızlık olayında yakayı ele verdi. Polis ekipleri, son olarak Bozbey Caddesi üzerinde bir iş yerine girerek çelik kasayı murç ve çekiç ile açan ve içerisinden 5 bin TL parayı alan hırsızların peşine düştü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahısların kullandıkları aracı tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları Kahta ilçesinde yakaladı.

Daha önce de iki iş yerinden 10 bin TL değerinde sigara çaldıkları tespit edilen Z.Ö., H.Y., H.U., T.Ç., M.S. ve M.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.