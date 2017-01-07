Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 18:05

Çelikhan Çat Barajı dondu

Çelikhan Çat Barajı dondu

07 Ocak 2017 18:05

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı dondu.
Malatya arazi sulamasında kullanılan Çelikhan Çat Barajı, soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte bazı kısımları buz tabakasıyla kaplandı. Gölet üzerinde kurulan balık tesislerine giden yolun günlük ulaşımda kullanılması nedeniyle açık olduğu öğrenildi. Bazı bölümleri de karla kaplı olan gölette kar ve buz kartpostallık görüntü oluşturdu. Çat Barajı’nın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların uğrak yeri olması bekleniyor.
Baraj kenarındaki Gölbağı Aligür mezrasında ikamet eden Abbas Güzel, gezen çimler olarak da adlandırılan küçük adacıkların ise buz tutan göletin üzerinde hareket edemediğini belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    5°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç