Çelikhan Devlet Hastanesi bölgesinde sağlıkta bir ilke imza attı

Türkiye’deki yaklaşık bin 200 hastane içinde ilk 20 sağlık kuruluşu arasında yer almaya hak kazanan Çelikhan Devlet Hastanesinin “Dijital ve Güvenli Hastane” olduğu tescillendi. Çelikhan Devlet Hastanesi, HIMSS ve Medipol Üniversitesi iş Birliğiyle eski değerlendirmelerden farklı olarak yerinde gözlem ve değerlendirme sonucu akredite edilen 5. hastanedir.

Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli (HIMSS EMRAM) olarak adlandırılan sistemin hastaneye entegre edilmesinin amacı teknolojiyi, hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltecek şekilde kullanmak.

Çelikhan Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Agah Bahadır Öztürk tarafından HIMSS Türkiye Koordinatörü Suna Kırdağ ve HIMMS Bölge Sorumlusu Esra Kızılkaya ile Genel Sekreterlik yetkililerine sunum yapıldı. Sunumda, Hastanenin HIMSS EMRAM Seviye 6 geçiş aşamasında yaşanan tecrübelerini ve geçiş sonrasındaki kazanımları anlatıldı.

Çelikhan Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Agah Bahadır Öztürk, “Muayene işlemi sonrası doktoru tarafından yataklı tedavi kararı alınan hastanın, hastaneye yatış işlemi anından taburcu edilinceye dek kendisine uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedür işlemleri tamamen dijital ortamdaki sisteme kayıt ediliyor. Kağıt kullanımı ortadan kaldırılıyor. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor. Sistem doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tam anlamıyla hayata geçmesini sağlıyor. 2013 yılından itibaren hastanemiz binasında hem fiziki hem de bilişim teknolojileri nispetinde yapılan yoğun çalışmalar meyvesini verdi.Yapılan değerlendirme sonucunda Çelikhan Devlet Hastanesi 11 Eylül 2017 tarihi itibari ile Uluslararası HIMSS Analytics Stage 6 akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.Takip eden süreç içerisinde birileri ve son aşama olan HIMSS Analytics Stage 7 akreditasyonu için çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Öncelikle 4 yıllık altyapı hazırlığını içeren bu başarı öyküsünde yoğun emeği olan hastanemizdeki ekip arkadaşlarıma ve özellikle özverili çalışmasıyla Bilgi İşlem Sorumlumuz Tahir Özkan Özsoy’a, desteklerinden dolayı Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz’e, önceki dönem Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yapan ve şuan Saha Koordinatörümüz olan Dr. Hüseyin Şen’e, Bilgi Sistemleri Bölge Sorumlumuz Aşkın Karaaslan’a, yine çözüm ortağımız HBYS firmamıza hastanemiz yönetimi adına teşekkür ediyoruz” dedi.