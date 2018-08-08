Çelikhan Devlet Hastanesinde e-nabız dönemi başladı

Muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, sağlık bilgilerinizi yönetilebileceği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşabileceği sistem olan e-nabız ile ilgili Çelikhan Devlet Hastanesinde eğitim verildi.

Eğitimin açılışında konuşan Hastane Başhekimi Uzman Dr. Hanife Bolat, “ E-nabız sayesinde vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm tetkik, kontrol ve operasyonları tek bir veri tabanına kaydedilecek. Böylece hem kendileri hem de Türkiye’nin 81 ilindeki tüm sağlık kuruluşları, kişisel sağlık kayıtlarına kolaylıkla erişebilecek. Böylelikle hastanın geçmiş bilgilerine bakarak tanı koyma, hastalığın seyri konusunda bilgi sahibi olma gibi konularda biz hekimlere kolaylık sağlayacaktır. Son olarak sistemi kullanmak isteyen vatandaşlarımız e- devlet sistemi üzerinden enabiz.gov.tr’ye girerek kayıt yaptırabilirler” diye konuştu.