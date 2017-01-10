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10 Ocak 2017 13:37

Çelikhan İlçe Emniyet Amiri Gazetecilere çiçek gönderdi

Çelikhan İlçe Emniyet Amiri Gazetecilere çiçek gönderdi

10 Ocak 2017 13:37

Adıyaman’ın Çelikhan İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan, ilçede çalışan gazetecilere çiçek göndererek gazeteciler gününü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gazetecilere çiçek göndererek kutlayan Çelikhan İlçe Emniyet Amiri Ahmet Güefidan, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına bir haberi hazırlayıp doğruyu yansıtmadaki çalışmaların ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum, yaz- kış, gece gündüz demeden görev yapan siz değerli bası mensuplarına başarılar dilerim” dedi.
Çelikhan’da çalışan gazeteciler İlçe Emniyet Amiri Ahmet Gürfidan’ın göndermiş olduğu çiçekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bütün emniyet mensuplarına teşekkür ettiler.



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