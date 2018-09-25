Çelikhan Kaymakamı Demirdağ göreve başladı

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamlığına atanan Abdullah Demirdağ görevine başladı.

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki'in Elazığ Alacakaya'ya, Çelikhan Kaymakamlığına ise Aladağ Kaymakamı Abdullah Demirdağ atandı.

Kaymakam Abdullah Demirdağ Çelikhan'da yeni görevine başladı. Kaymakam Abdullah Demirdağ “Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Çelikhan ilçemizi de güzel gördüm. Bu güzelliklere yeni güzellikler katmaya çalışacağım. Benim için ülkenin neresi olursa olsun fark etmez, zevkle çalışırım. Daha önceki kaymakam arkadaşlarımın başlattığı projeleri devam ettireceğim. Kapımız her kese açık olacaktır” diye konuştu.