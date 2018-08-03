Çelikhan Kaymakamı kazada yaralandı

Edinilen bilgilere göre, bir programa katılmak üzere Çelikhan’dan Adıyaman istikametine gelmekte olan ve içerisinde Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’nin bulunduğu otomobili kullanan polis memuru Oktay Çiçek idaresindeki otomobil ile Aslı Kılıç idaresinde 44 AAF 423 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Mestan Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, otomobil sürücülerinden polis memuru Oktay Çiçek, Aslı Kılıç ile otomobillerde bulunan Cebrail Büyüktaş ve Zeliha Kılıç yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.