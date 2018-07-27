Çelikhan yolunda genişletme çalışmaları başladı

Zaman zaman birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı Adıyaman- Çelikhan Karayolunda karayolları ekipleri tarafından yol genişletme çalışmalarına başlanıldı. Yolun dar olması ve keskin virajlara sahip olmasından dolayı karayolları ekipleri yolda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman- Çelikhan karayolu hem genişletildi hem de kış aylarında yola kayaların yuvarlanmaması ve toprak kaymalarının da önüne geçilebilmesi için yolun bazı noktalarına istinat duvarları yapıldı.

Yol genişletme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken yolu kullanan sürücüler çalışmaları oldukça olumlu bulduklarını çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.