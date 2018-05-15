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15 Mayıs 2018 18:20

Çelikhan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda bilim fuarı düzenlendi

Adıyaman’ın Çelikhan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK bilim fuarı düzenledi.

Çelikhan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda bilim fuarı düzenlendi

15 Mayıs 2018 18:20


Okul içerisinde düzenlenen bilim fuarında okul öğrencilerinin hazırladıkları birbirinden farklı bilimsel eserler sergilendi. Akılı ev sistemleri, elektronik sistemleri, asitli ve asitsiz suda sebze yetiştirilme gibi bir birinden güzel eserler büyük beğeni gördü. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerinin artığını dile getiren Okul Müdürü Hamdi Üzümcü, “Etkinlikte öğrencilerimiz tarafından yapılan çok güzel eserler ortaya çıktı. Bu güzel eserlerin sergilemesinden dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, kurum müdürleri, okul öğrencileri ve öğrenci velileri tarafından sergi gezildi.




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