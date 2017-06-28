Çelikhan Ziraat Odasından tütün haberine tepki

Ulusal bir gazete “Terörün yeni finans kaynağı” başlığı ile manşetten verdiği haberde, kıyılmış tütünün gelirinin PKK terör örgütüne gittiği yönündeki habere Adıyaman’da toplumun değişik kesimlerinden tepki geldi. Kıyılmış tütünü ile ünlü olan Adıyaman’da habere tepki artıyor.

Tütün üretiminin en fazla olduğu Çelikhan ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Abdurrahman Kaya açıklamasında, “28.06.2017 tarihli Star Gazetesinin manşetinde terörün yeni finans kaynağının kaçak açık tütün olduğu haberi yer almıştır. Haberin bilgi ve belgelerden yoksun asparagas haberdir. Daha önce yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun ilimizde gerçekleştirdiği toplantıda sarmalık kıyılmış tütünün terör ile bir bağlantısı bulunmadığını ve bunun farkında olduklarını belirtmiştir. Yapılan bu haber ile birlikte ilçemiz ve köylerinde bulunan üreticilerimiz arasında tedirginliğe yol açıştır. Tütün üreticilerinin terörle bağdaştırılması çok cirkindir. Her dönem devletinin yanında terörün karşısında dik duran ve kendi el emeği ile ayakta durmaya çalışan üreticilerimizin bu konu hakkındaki tedirginliklerinin giderilmesi amacı ile yetkililerden açıklama bekliyoruz. Star Gazetesinin bu yanlış ve tedirgin edici haberinin düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.