Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 13:36

Çelikhan Ziraat Odasından tütün haberine tepki

Adıyaman’ın Çelikhan İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, kıyılmış tütün ile ilgili ulusal bir gazetede yapılan habere tepki gösterdi.

Çelikhan Ziraat Odasından tütün haberine tepki

28 Haziran 2017 13:36


Ulusal bir gazete “Terörün yeni finans kaynağı” başlığı ile manşetten verdiği haberde, kıyılmış tütünün gelirinin PKK terör örgütüne gittiği yönündeki habere Adıyaman’da toplumun değişik kesimlerinden tepki geldi. Kıyılmış tütünü ile ünlü olan Adıyaman’da habere tepki artıyor.


Tütün üretiminin en fazla olduğu Çelikhan ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, konuyla ilgili açıklamada bulundu.


Abdurrahman Kaya açıklamasında, “28.06.2017 tarihli Star Gazetesinin manşetinde terörün yeni finans kaynağının kaçak açık tütün olduğu haberi yer almıştır. Haberin bilgi ve belgelerden yoksun asparagas haberdir. Daha önce yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun ilimizde gerçekleştirdiği toplantıda sarmalık kıyılmış tütünün terör ile bir bağlantısı bulunmadığını ve bunun farkında olduklarını belirtmiştir. Yapılan bu haber ile birlikte ilçemiz ve köylerinde bulunan üreticilerimiz arasında tedirginliğe yol açıştır. Tütün üreticilerinin terörle bağdaştırılması çok cirkindir. Her dönem devletinin yanında terörün karşısında dik duran ve kendi el emeği ile ayakta durmaya çalışan üreticilerimizin bu konu hakkındaki tedirginliklerinin giderilmesi amacı ile yetkililerden açıklama bekliyoruz. Star Gazetesinin bu yanlış ve tedirgin edici haberinin düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!