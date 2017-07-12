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12 Temmuz 2017 15:25

Çelikhan’da 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Demokrasi ve Milli Birlik Haftası nedeniyle Çelikhan Kaymakamlığı 15 Temmuz Şehitleri Anma programı düzenledi.

Çelikhan’da 15 Temmuz şehitleri anılıyor

12 Temmuz 2017 15:25


Çelikhan İlçe Kaymakamlığı tarafından 5 gün boyunca sürecek olan 15 Temmuz Şehitleri anma programı kapsamında şehitlik ziyareti, şehitler için mevlit okutulması, şehit ailelerine ziyaret,15 Temmuz demokrasi ve milli birlik ruhunu yaşatmak konulu konferans yapılacak.


Aynı zamanda 15 Temmuz anı defterinin Cumhuriyet Meydanına konulması, 15 Temmuz milli birlik konulu resim sergisi, camilerde sala okunması, demokrasi nöbetlerinin başlaması ve cumartesi günü sabah namazının Cumhuriyet Meydanında kılınması gerçekleştirilecek.




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