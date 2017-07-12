Çelikhan’da 15 Temmuz şehitleri anılıyor

Çelikhan İlçe Kaymakamlığı tarafından 5 gün boyunca sürecek olan 15 Temmuz Şehitleri anma programı kapsamında şehitlik ziyareti, şehitler için mevlit okutulması, şehit ailelerine ziyaret,15 Temmuz demokrasi ve milli birlik ruhunu yaşatmak konulu konferans yapılacak.

Aynı zamanda 15 Temmuz anı defterinin Cumhuriyet Meydanına konulması, 15 Temmuz milli birlik konulu resim sergisi, camilerde sala okunması, demokrasi nöbetlerinin başlaması ve cumartesi günü sabah namazının Cumhuriyet Meydanında kılınması gerçekleştirilecek.