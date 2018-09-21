Çelikhan'da 800 kişilik aşure dağıtıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Muharrem Ayı nedeniyle ilçe halkına 800 kişilik aşure dağıtıldı.

Çelikhan Ulu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ve hayırsever vatandaşlarında katkısıyla hazırlanan aşure cuma namazı çıkışı ilçe halkına ikram edildi.

Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyen Çelikhan Ulu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdurrahman Yalçın, “ İlçemizde aşure geleneğini yaşatmak ve bu sebeple ilçe halkıyla bir araya gelmek güzel bir duygu. Muharrem ayının ülkemiz için iyilik ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.