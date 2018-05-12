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12 Mayıs 2018 14:56

Çelikhan’da 945 adet arılı kovan dağıtıldı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 45 arıcıya 945 adet arılı kovan dağıtıldı.

Çelikhan’da 945 adet arılı kovan dağıtıldı

12 Mayıs 2018 14:56


Çelikhan Kaymakamlığı öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ‘Arıcılığı Geliştirme’ Projesi kapsamında 45 arıcıya 21 adet, 6’şar çıtalı arılı kovan dağıtımı yapıldı.


Dağıtımı gerçekleşen arılı kovanların daha önce kura sonucu tespit edilen 45 aileye verildi. Bu proje ile 45 aile kendilerine ek gelir sağlayacak.


Yetkililer, bu proje ile yıllık 15 ton bal üretimi olacağını ve proje ile ilçeye yıllık 600 bin TL gelir elde edileceğini söyledi.


Arıların dağıtımından sonra Çelikhan Cumhuriyet İlkokulu çok amaçlı salonunda Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’un katılımıyla başarılı arıcılara teşekkür belgesi verildi.




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