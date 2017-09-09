Çelikhan’da Avcı yeniden başkanlığa seçildi

Olağan Kongresinde mevcut Başkan Mahmut Avcı yeniden başkanlığa seçildi.

Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen 6. Olağan kongreye mevcut Başkan Mahmut Avcı tek liste halinde girdi. Oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Mahmut Avcı yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığını AK Parti İl yönetim Kurulu Üyesi Nihat Karaaslan’ın yaptığı kongre faaliyet raporunun okunmasıyla başladı.

Dilek ve temenniler bölümünde AK Parti Adıyaman Koordinatörü Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, yapılan hizmetlere değindi.

Yeniden Başkanlığa seçilen Mahmut Avcı ise kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederek, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada partisi, ilçesi ve ülkesi için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi.