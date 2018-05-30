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30 Mayıs 2018 17:57

Çelikhan’da tütün dikimi başladı

Adıyaman’da binlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün dikimi Çelikhan ilçesinde başladı.

Çelikhan’da tütün dikimi başladı

30 Mayıs 2018 17:57


Adıyaman’ın dünyaca ünlü kıyılmış sarmalık tütününün ekimi başladı. Tütün fideleri toprakla buluşuyor. Adıyaman ekonomisinin önemli ayaklarından birisi olan tütün ekimi özellikle Çelikhan ilçesinde yaygın olarak yapılıyor. Adıyaman’da binlerce dönem arazide tütün yetiştiriliyor.


Çiftçiler bu yıl ki sezonun açılmasıyla birlikte tarlalarda tütün dikimine başladı. Tütün fidelerini toprakla buluşturan çiftçilerden Mehmet Keskin, tütün üretiminin zahmetli bir iş olduğunu belirterek, “Tütün ekilecek tarlanın toprağı gün ışığını görüp biraz ısındıktan sonra sürülüp ekilmelidir. Aksi takdirde toprak kurumadan ısınmadan kabarmadan tütünü dikmek hastalık getirir, gelişmez. Verim elde edilmez” diye konuştu.




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