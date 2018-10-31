Çelikhan'ın çok amaçlı kültür merkezi inşaatı başladı

Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Belediyesi tarafından çok amaçlı kültür merkezi inşaatının temeli atıldı.

Eski belediye binası yerine Çelikhan Belediyesi tarafından, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan çok amaçlı kültür merkezini ilçeye kazandırmak için temel kazı çalışmalarına başladı.

Yapılacak olan çok amaçlı salonda düğün, konferans, spor salonu, muhtarlıklar gibi alanların oluşturulacağı öğrenildi.