Cemaate pilav dağıtıldı

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Kab Camii'nde cemaate pilav ve ayran dağıtıldı.

Kab Camii'nde her yıl Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında pilav ve ayran dağıtımı bu yılda gerçekleşti. İkindi Namazı sonrasında cemaate ve vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Kab cami İmam Hatibi Fethi Erdil, geleneksel hale getirdikleri Mevlid-i Nebi haftası pilavını bu yılda dağıttıklarını belirterek, 700 kişiye ikramda bulunulduğunu kaydetti.

Erdil, Peygamber Efendimiz (sav) aşkına bu ikramı yaptıklarını belirterek, vatandaşın hayır duasını aldıklarını dile getirdi.