Cemevlerine statü müjdesine Alevilerden olumlu tepki

Cemevlerine hukuki statü tanınacağının belirtilmesi üzerine Adıyaman’da Alevi kanaat önderi (Alevi Dedesi) Ali Büyükşahin ve Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rıza Tanrıverdi, cemevlerine hukuki statünün verilmesini çok istediklerini, statünün gelmesinin iyi olduğunu vurguladılar.

Yapılan açıklamayı oldukça olumlu bulduklarını dile getiren Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rıza Tanrıverdi, “Cumhurbaşkanı bu seçim bildirgesine aldı ve bu çok sevindirici bir haber. Bunun içeriğini görmeden neler verilecek, ne haklar sunulacak bunun içeriğini de görmeden bir şey söylemek doğru değil ama gönül isterdi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararı verdiği zaman uygulansaydı. Zaten Cumhurbaşkanımız, hem başbakanken Adıyaman’a geldiği zaman hem de cumhurbaşkanıyken Adıyaman’a geldiği zaman ben kendisine hem sunum yaptım hem de dosya sundum. O zaman da güzel karşıladı çalıştaylar da oldu ama bir gelişmeler olmadı. Şu anda dahil bunu seçim bildirgelerine koymaları güzel bir gelişme. Muhtemelen genel merkezlerimizle bir araya geleceğiz ve değerlendireceğiz. Bize ne haklar veriliyor içerisinde neler var, bunları gördükten sonra daha detaylı konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Gündeme gelmesi dahil bizim için güzel bir gelişme” dedi.

Adıyaman’da Alevi kanaat önderi Ali Büyükşahin ise, “Cemevlerinin ibadet yeri olarak kabul edilmesi, resmi statüye kavuşturulması elbette Alevilerin büyük bir isteğidir. Yıllardan bu yana Aleviler bu istekte bulunuyorlar. Çünkü Türkiye nüfusunun yüzde 15 ya da 20’si Alevidir. O zaman Alevilerin de inançlarına hizmet verecek, inançları doğrultusunda bir gelişme olması lazım. İnandıkları bu konuda onları tatmin etmek gerekir. Aleviler özellikle biraz önce de söylediği gibi cemevlerinin resmi statüye kavuşturulmasını istiyorlar ve ibadet yeri olmasını istiyorlar” diye konuştu.