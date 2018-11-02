Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu belirlenen 9 şahıstan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında cinsel istismar, silahla tehdit, nafaka hükümlerine uymamak ve aile içi şiddet suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 9 şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.