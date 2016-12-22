Çetinkaya’dan örnek davranış

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Akıncılar Belde Belediye Başkanlığı kuşları donmaktan kurtarmak için kutu yuva projesi başlattı.

Akıncılar Belediyesi tarafından organize edilen ‘kutu yuva’ projesi ile kuşların kutulardan yapılan yuvalarda barındırılması hedefleniyor.

Akıncılar Belde Belediyesi bahçesinde 2 kuşun donarak öldüğünü gördüğünü söyleyen Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, örnek bir projeye imza atarak yeni ölümlerin olmamasını hedefliyor.

Orman Müdürlüğünden 100 adet kutu yuva temin ettiğini belirten Çetinkaya, “Bizde belediye olarak 500 kutu yaptırıp belde halkına dağıtacağız. Belde halkı olarak seferber olacağız. Herkes aldığı kutuları uygun yerlere yerleştirecek. Bu şekilde kuşlar donmaya karşı korunacak. Ağaçlarımızda yeteri kadar oyun olmadığından kuşlar sıcak bir yuva kuramıyorlar. Amacımız farkındalık oluşturarak tüm kuşları donmaktan korunmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.