Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı yaşandı.

Birkaç gündür il genelinde yaşanan yağmur yağışı Besni ilçesinde yerini doluya bıraktı. İlçenin bazı bölgelerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağan doludan iş yeri saçakları altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık birkaç dakika süren ve ceviz büyüklüğünde yağan dolunun ardından yeniden yağmur yağışının başladığı öğrenildi.