Ceviz fidanları toprakla buluşuyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüze 70 hibe desteği verilen “Modern Ceviz Yetiştiriciliği” projesi kapsamında çiftçilere fidan dağıtımı yapıldı.

Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sincik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 70 finansal destek verdiği proje kapsamında 20 çiftçimize toplamda 2 bin 200 ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Beşer dönümlük alanlarda dikimi yapılan ceviz bahçeleri ile ilçemizde cevizciliği geliştirmek için bu çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artarak devam edecektir. Projemizin kabul edilmesinde emeği geçen GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkililerine ve İlçemiz Kaymakamı Sayın Zafer Sağ’a teşekkür ediyorum” dedi.

Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ise konuşmasında, “İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Ziraat Odası Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı modern ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında 20 çiftçimize ceviz bahçesi dikimi yapılıyor. Modern ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında ceviz fidanlarımız toprakla buluşuyor. Proje kapsamında 20 adet bahçe, 5 er dönümük etrafı beton direk ve kafes tel ile çevrili olacak şekilde dizayn ediliyor. Ceviz bahçelerimiz damlama sulama sistemi ile sulanacak, fidanlar ise maraş18 cinsi tüplü şekilde tesis edilmekte. Bu projemiz ile Sincik’e cevizin ekonomik bir girdi olarak kazandırılması bakımında önemli bir adım olacaktır. İnşallah bu projelerin arkası gelir ve ceviz ekonomik anlamda Sincik’e katkı sunar diye ümit ediyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.