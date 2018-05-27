Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 12:33

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Adıyaman’da devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri, şüpheli 2 şahsın üzerinde eroin ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

27 Mayıs 2018 12:33

Yakalanan şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi’nde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği L.K. ve G.H.’yi durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar eroin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında G.H. isimli şahıs hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olarak her yerde arandığı, şahsın bir başkasına ait kimlik kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç