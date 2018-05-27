Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Yakalanan şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi’nde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği L.K. ve G.H.’yi durdurdu. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar eroin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında G.H. isimli şahıs hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olarak her yerde arandığı, şahsın bir başkasına ait kimlik kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.