CHP 95. kuruluş yıl dönümünü kutladı

yıl dönümünü kutluyor.

CHP’nin 95.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine, CHP Adıyaman il yönetimi ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanvekili Songül Yavuz, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Atatürkçü, sosyal demokrat siyasi görüşünü benimsemiş olan Türkiye Siyasi tarihinin ilk partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın tamamını kapsayan partidir” diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ise, Anıtkabir’e giderek burada CHP’nin, 95. yıl dönümünü kutladı.