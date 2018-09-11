CHP Adıyaman yönetimi STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve parti yönetimi, il merkezinde faaliyet gösteren hem STK'larla hem de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını bire bir dinleyen Milletvekili Tutdere'ye CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ve parti yönetimi de eşlik etti.

Milletvekili Tutdere ve beraberindeki heyet, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Esnaf Odaları Birliği, Küçük Sanayi Sitesi Başkanlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Sanayi Odası, Eğitim-Sen, esnaf kredi ve kooperatifi başkanlığı, Kasaplar Odası Başkanlığı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem çalışmalar hakkında hem de sorun ve sıkıntıları hakkında bilgiler aldı.

Yapılan görüşmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, “Türkiye ekonomisinin gidişatı, enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, iflaslar ve kapanan fabrikalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Sorun ve sıkıntıları tespit edip bunların çözümü noktasında, milletvekillerimiz ile birlikte bir rapor hazırlayıp genel merkezimize sunacağız. Ülkemiz ekonomik anlamında çok zor günler geçiriyor. Hükumetten beklentimiz sorunun çözümü noktasına milli düşünmek ve her siyasi düşüncenin içinde olduğu geniş katılımlı bir ekonomi çalıştayı yaparak bu konuda gerçekçi çözüm sunmasıdır. Siyasi olarak hem biz hem de iktidar başta olmak üzere hepimiz ekonomimizin birazda olsa düzelmesi konusunda Adıyaman'a yatırımlar yapılmasını iş adamlarımıza ön ayak olup gerekenin yapılması için katkı sunalım diyoruz.

Adıyamanlı her şeyin en iyisini hakkediyor. Size söz verdiğimiz gibi sizin de desteğiniz ile çalışmalar yaparak bu kötü gidişe dur demek hepimizin ortak görevidir” diye konuştu.