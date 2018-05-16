CHP Adıyaman’dan Kudüs tepkisi

Parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına parti yönetimi ve üyeleri katıldı. Yapılan basın açıklamasını okuyan CHP Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Sevinç Yıldırım, Filistin’de yaşananların büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu vurguladı. Yaşanan olayları lanetlediklerini söyleyen Yıldırım, “Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden orta doğuda yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devletinin yetmişinci kuruluş yıl dönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD’yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail’i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. ABD ve İsrail’in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP’nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar, bir yandan ABD’nin Ortadoğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye’nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütünün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanları Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail’i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz” diye konuştu.