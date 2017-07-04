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04 Temmuz 2017 12:46

CHP Besni İlçe Başkanı Kılınç, Besni’nin sorunlarını sıraladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni ilçesinin yatırımlardan yeteri kadar faydalanmadığını öne sürerek, ilçenin sorunlarını sıraladı.

CHP Besni İlçe Başkanı Kılınç, Besni’nin sorunlarını sıraladı

04 Temmuz 2017 12:46


CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, basın açıklaması yaparak ilçenin sorunlarını dile getirdi. Besni ilçesinin 15 yıldan beri devlet yatırımlarından hak ettiği payı alamadığını dile getiren Hakan Kılınç, “İlçemizi yatırımların oluk oluk gittiği Kahta’ya bağlayın. Sürekli sorunların masaya yatırılıp müjdeler veriliyor ancak icraat göremiyoruz. İlçemizden iktidara yüksek oranda oy çıkmasına rağmen bunun karşılığını alamamıştır. Ne hikmetse sürekli sorunlar masaya yatırılıp müjdeler veriliyor, fakat icraat yok. Hükümetin ve belediyenin yapamadığı çok alanda ki hizmeti dışarıda yaşayan Besnili işadamları yapıyor” dedi.


Kılınç açıklamasında, “Fıstığıyla, pamuğuyla, üzümüyle, bademiyle meşhur olan ilçemizde ne yazık ki bu tür ürünlerin işleneceği, paketleneceği bir tesis yok. Yatırım teşviği yok. Ama Kahta ilçemize Badem ve fıstık işleme tesisi yapılmaktadır. Üç yıldır adı konulan ancak bir türlü ilerlemeyen Erkenek İçme suyu hattı Besni’yi temiz sudan mahrum bırakmıştır. Sürekli ileri bir tarihe ertelenmektedir. Gölbaşı-Adıyaman güzergahı arasında olmamıza rağmen hızlı tren Kahta ya kadar projelenmiştir. Gölbaşı-Besni yolu yıllardır hala aynı durumda ve kazalara sebep olmaktadır. İlçemizin giriş ana arterleri hala bir kasaba ve köy görüntüsünden çıkamamıştır. Eğitim şehri olan ilçemizde ne yazık ki derslik sıkıntısı devam etmektedir. Yeşil alanlarımız sınırlı sayıda olmasına rağmen, binalarımızda ki artışlar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.




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