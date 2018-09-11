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CHP Besni İlçe Başkanı Kılınç'tan ulaşım tepkisi

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, ilçede yapımı süren bazı yollarda çalışmaların uzadığını öne sürerek, duruma tepki gösterdi.


CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni ilçesinin yerel yöneticileri ve iktidar yetkililerine başlanılan ve bitirilmeyen yol çalışmaları ile sorular sorarak açıklamada bulundu.


Hakan Kılınç, “İlçede bulunan Üzümlü Park, Eski Hastane civarında aylar önce yapılmaya başlanılan, bitirilmeyen ve yarım bırakılan bu yolun hali ne olacak? Aylardır vatandaşımızı ve esnafımızı perişan eden bu rezillik ne zaman bitecek? Küçük Sanayi Sitesi kavşağında yapılacak olan köprülü kavşağın akıbeti ne durumda? Aşağı şehir de yapılan viyadük neden durduruldu? Besni-Gölbaşı arası yolun ihalesi bitmiş çalışmalar başlamıştı, neden tekrar durduruldu? Besni-Gaziantep yolunda devam eden çalışmalar neden durduruldu?” şeklinde sorulara açıklamasında yer verdi.

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