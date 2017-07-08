CHP Besni Teşkilatı yola çıktı

CHP’nin gerçekleştirilecek olan mitingine katılmak için Besni ilçesinden partililer hareket etti. Parti binasından hareket öncesinde basın açıklaması yapan CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan 25 gün önce Ankara Güven Parktan başlattığı ’adalet’ yürüyüşü için bizlerde Besni İlçe Teşkilatı olarak Genel Başkanımıza, partililerimize ve güzel ülkemize, adalet ve hukuk arayan tüm yoldaşlara omuz vermek için bizim şimdi İstanbul yolculuğumuz başlıyor. Güzel ülkemizde ne yazık ki son zamanlarda hukukun olmadığı adaletin hiçe sayıldığı bir durumda Genel Başkanımızın başlatmış olduğu bu haklı yürüyüşün ne kadar değerli olduğunu ilerde bütün vatandaşlarımız daha iyi anlayacaktır. Ama unutulmasın ki yarın 25 günlük yürüyüşün taçlanacağı mitingden sonra bu haklı adalet yürüyüşümüz ve mücadelemiz bundan sonrada devam edecektir. Ne zaman ki gençlerimizin ve çocuklarımızın daha güzel yarınlar, daha adaletli ve hukuk çerçevesi içinde yaşayacağı güzel yarınlardaki Türkiye için mücadelemiz devam edecektir” dedi.