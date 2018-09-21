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CHP ekonomik durum ile ilgili halkla görüşüyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Toprak ve beraberindeki parti yöneticileri ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili vatandaşlarla görüşüyor.


CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl başkanı Deniz Çakmak, Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP heyeti, esnaf, işçi ve vatandaşlarla birebir görüşen ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Ziyaretlere ilişkin açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, “Bugün yaşanan krizin faturasının vatandaşımıza çıkmaması için Besni ilçemizde ‘Krizden Çıkışın Yolları' ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, taleplerini dinliyoruz. İşçiden memura, emekliden sanayiciye, esnaftan öğrenciye herkesi derinden etkileyen bu sorunu, görmezden gelme lüksümüz yok. Hep birlikte çaba göstermek zorundayız” diye konuştu.

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