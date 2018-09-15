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CHP heyeti kurumlarda temasta bulundu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Deniz Çakmak, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.


Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Deniz Çakmak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Akedaş'ı ziyaret etti.


Ziyaret edilen yerlerde çeşitli konular görüşülerek, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın sorunlarının çözümü noktasında konuların takipçisi olacağını dile getirdi.

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