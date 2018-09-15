CHP heyeti kurumlarda temasta bulundu

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Deniz Çakmak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Akedaş'ı ziyaret etti.

Ziyaret edilen yerlerde çeşitli konular görüşülerek, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın sorunlarının çözümü noktasında konuların takipçisi olacağını dile getirdi.