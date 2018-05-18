CHP İl Başkan Çakmak’tan 19 Mayıs mesajı

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, birinci vazifelerinin Türk Gençliğine emanet edilen Cumhuriyeti, özgürlük ve bağımsızlığı sonsuza kadar korumak ve kollamak olduklarını dile getirdi.

19 Mayıs bağımsızlık, özgürlük, Cumhuriyet ve demokrasi özlemiyle yanan, işgale-işgalcilere karşı boyun eğmeyen mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışı olduğunu kaydeden Deniz Çakmak, “19 Mayıs ile toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen milletimiz kendi kaderini eline almış, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek varoluş mücadelesine başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmış, bir ülkenin makus talihini değiştirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanını seven kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hep birlikte tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele vermiştir. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyetinin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk ‘ün Samsun’a çıkışı kurtuluşun başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de Büyük Önder 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti” dedi.

Başkan Çakmak, “Ancak, son yıllarda ulusumuzun içeride egemenliğinin, dışarıda bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyet değerleri, milli bayramlarımızla beraber sistematik bir şekilde belleklerden silinmeye, unutturulmaya, içi boşaltılmaya çalışılmaktadır.Ülkemize düşman olan bu zihniyet dün olduğu gibi gelecekte de yenilmeye mahkumdur. Biliyoruz ki gençlere sırtını dönenler kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizde büyük dönüşümleri sağlayan, Cumhuriyeti kuran ve egemenliği halka veren partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi CHP iktidarında yargının bağımsız ve tarafsız olmasının sağlanması, hukukun üstünlüğü, hayatın her alanında yeniden tesis edilecek. Gençlerimiz işsiz kalmayacak, özgürlükçü, sorgulayıcı ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu vasıflı insan gücünü yetiştirebilen bir eğitim sistemi ve üniversite yapısı oluşturulacaktır. Yaşam boyu eğitim olanakları genişletilecektir.

Kalbinde Cumhuriyet değerlerini taşıyanların, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaşlaşma yolundan ilerleyenlerin, geçmişinden güç alan, ama yüzü her zaman geleceğe dönük olanların partisi CHP olarak söz veriyoruz, Cumhuriyet meşalesini ilelebet yakacak, ‘özgürlük, adalet, refah ve barış’ içinde, ortak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyorum” diye konuştu.