CHP İl Başkanı Çakmak Adıyaman’ın sorunlarını dile getirdi

Adıyaman’ın sorun ve sıkıntılarından tek tek bahseden Başkan Çakmak, “Adıyaman’da ciddi bir geriye gidiş görülüyor. Adıyaman hizmete aç, Adıyaman işsizler cenneti oldu. İstihdam oluşturulmazsa Adıyaman travmalar yaşayacak. Sulama projeleri yapılmıyor, mermer sanayisi oluşturulmuyor, burnumuzun dibindeki barajdan faydalanamıyoruz. Adıyaman’ın büyük düşünen yöneticilere ihtiyacı var. Tarih ve dini turizm cennetiyiz ama turist getirebilecek kabiliyete sahip yöneticilerimiz yok, tanıtım yapamıyoruz, oteller turlarla ayakta kalıyor, turlarda Adıyaman esnafına getirisi olmayan gelişlerdir. Çünkü Adıyaman merkezde nefes alacak eski Adıyaman’ı anımsatan bir yer yok. Oysa Besi Bebekler, Nemrut Heykelleri, Perre Minyatürleri ve tarihimizi anlatan bir çarşı yapılsa biraz daha geniş düşünülse ciddi bir yatırım yapılsa Adıyaman bacasız kazanç kapısı turizmden çok şey kazanabilir bunun içinde ciddi projeler oluşturmak lazım. Yerel yönetimler ile hükumet eşgüdümlü baraj kenarında bir sahil şeridi, Perede büyük bir müze, çarşıda eski Adıyaman’ı anımsatan ve Adıyaman’ın eski ve tarihi eşyalarının satıldığı çarşı oluştursa ve yurt dışı ile Türkiye içinde ciddi bir tanıtım yapabilse Adıyaman bu manada bir atak yapabilir. Sahabe Hazretleri başta olmak üzere bir çok dini değerimiz var bunların tamamını tanıtım noktasına gereğini yapabilsek bu şehrin tanıtımına hem esnafına hem de işsizliğine gelir olarak döner. Bakın dünya mermer rezervinin ciddi bir oranı Adıyaman’da çıkıyor bu mermer burada işletilse binlerce işsiz kardeşimize umut kapısı olur organize açılsa sanayicimiz bu alana yönelse müthiş bir pazar oluşur. Çözüm öneriyoruz bu konuda. Söz konusu Adıyaman olunca üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız. Seçimler geride kaldı gelin bu yaman kenti birlikte sorunlardan arındıralım. Bunun İçin çabalayalım bunun İçin her türlü katkıyı vermeye hazırız. Hem milletvekilimiz ile hem de il ilçe örgütlerimiz ile biz katkı sunmaya hazırız. Yeter ki iktidar partisi ve yöneticileri bu konuda bir adım atma hevesinde olsunlar. Adıyaman kadim bir şehirdir. Adıyaman her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizim sevdamız bu şehrin her bir bireyidir, her karış toprağıdır. Bu bereketli topraklarda yaşayan her bir vatandaşımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Bunun İçin biz her türlü fedakarlığa hazırız” diye konuştu.