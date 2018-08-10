CHP İl Başkanı Deniz’den ekonomi açıklaması

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, aşırı artan döviz kuru, değer yitiren Türk Lirası ve üretemeden ithalata dayalı ekonomide gelinen son noktada Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik darboğazının yaşandığını ifade etti.

Deniz Çakmak açıklamasında, “CHP olarak baştan beri savunduğumuz üretime dayalı ekonomi modeline geçilmezse hata dışa bağımlılık ve ithalat ile yola devam etme artık son bulmasa daha çok ABD ve emperyalist ülkelere heyetler göndermek zorunda kalırız. Ekonomi bir bütün olarak değerlendirilmeli tabi ki günümüz dünyasında global olmak zorundayız. Dünyaya entegre bir ekonomi modeli ile olmak zorundayız ama tümden dışa bağımlılık ile bu iş olmaz. Yapılması gereken öncelikle sorunun varlığının kabulü ile başlamak. Mecliste olsun olmasın tüm siyasi katmanlara çağrı yaparak milli bir bakış açısı ile ekonomi bilen herkesi bir masa etrafına toplayarak çözüm aramak zorundayız. Üretmek zorundayız” dedi.

Çakmak açıklamasının devamında, “Çağımızın en büyük kalemi teknoloji ürünleri oldu. Bilim insanı yetiştirmek yerine eğitimi öteledik. Siyasete kurban ettik ve beyin göçü verdik. Çünkü teknoloji üretsin diye asgari koşulları oluşturmayan bir iktidar var. Bırakın asgari koşulları bilim insanı yetiştirecek okulları azalttık. Aynı şekilde ekonomiyi büyütmeyi inşaat sektörüne bağladık.Salt inşaat sektörüne bel bağlayarak büyüme olmaz. Hükümete açık çağrımız gelin bize de ne düşüyorsa ekonomiyi iyileştirmek adına üreten ekonomi modeline geçelim. Bu hem dışa bağımlılığı azaltır hem de dışarıya döviz gitmesini azaltır” diye konuştu.