CHP Kahta’da SKM açılışını yaptı

24 Haziran’daki seçimler için Kahta’da iftar yemeğinde partililerle bir araya gelen CHP Adıyaman milletvekili adayları, iftar yemeğinden sonra seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan CHP Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı Av. Abdurrahman Tutdere, Kahta ilçesinin yoksulluğun en yüksek yer olduğuna dikkat çekerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kahta’da yoksulluğu bitirecek bir projesi olduğunu söyledi.

CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, “Kommagene Krallığının, barışın, kardeşliğin ve inançların merkezi Kahta’mız, kardeşliğin ve tarihin başkentidir. Kahta değişirse Türkiye değişir. Kahta 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde AK Parti iktidarına karşı hep görevini yaptı. Kahtalılar en yüksek oyla iktidara destek oldu. Kahtalılar verdiği oy desteği karşılığında kamu hizmetlerinden hak ettiklerini alabildiler mi? İşsizliği, yoksulluğu, ırgatlığı yenebildiler mi? Hayır. Siyasiler burada size söz verdiler ancak Ankara’ya gittiklerinde arkalarına dönüp bakmadılar. Artık Kahta’nın kendi kaderini, kendi geleceğini değiştirme zamanıdır. Vakit Adıyaman vakti diyorlar. Bu 16 yılda Adıyaman’a vakit yeni mi geldi? Vakit gitme vakti, vaktiniz geldi gideceksiniz. Kahta ilçesi yoksulluğun en yüksek olduğu yer. Her dönem kayısıda, tarımda, ırgatta en çok çalışan ilçe ve yollarda en çok can kaybının olduğu yerdir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kahta’da yoksulluğu bitirecek bir projesi var. Bu proje, aile sigortası projesidir. Geliri olmayan her aileye 2 bin 200 TL’lik yardım bağlanacak ve mevcut yardımlar katlanarak devam edecektir. Bunları gittiğiniz her mahalleye, her sokağa ve her eve anlatınız. Bu projeyle sizler ırgatlıktan kurtulacaksınız. Bu projeyle çocuklarınıza, gençlerinize daha güzel bir gelecek sağlayacaksınız” diye konuştu.

Kahta’da Cumhuriyet Halk Partisi, seçim koordinasyon merkezinin açılışına CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Milletvekili Adayları Abdurrahman Tutdere, Mustafa Hakkan Kılınç, Mahmut Nedim Evli, Songül Varki Yıldırım, Müslüm Aslanoğlu ve partililer katıldı.