CHP karargah açılışını Sanatçı Mustafa Özaslan konseri ile yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da katıldığı karargah açılışında sanatçı Mustafa Özalandan önce Adıyaman’ın yerel sanatçı gurubu sahne aldı. Daha sonra sahne alan Mustafa Özaslan, açılışa katılan partilileri türküleriyle coşturdu.

Karargah açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidar partisini eleştirerek, özellikle tütün konusunda Adıyamanlı vatandaşın sandıkta iktidara gereken dersi vereceğini söyledi.

Adıyaman’ın tütününün yerli olduğunu, Amerikan tütünü için Adıyaman’ın yerli ve milli tütünü yasakladığını iddia eden Ağbaba, “Size ve tütün üreticisine sahip çıkacak olan CHP’ye Adıyamanlılar sahip çıkacaktır. Adıyaman’ın emektar vatandaşları bu dönem CHP’nin milletvekili adaylarını meclise gönderecektir” dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ise konuşmasında, ithal olmayan Adıyaman sevdalısı 5 adaya Adıyamanlıların ‘tamam’ diyeceğini söyledi.

Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, Türkiye’de ve Adıyaman’da bir şeylerin değiştiğini, hak-hukuk-adalet denildiğini belirterek, insanların kendi haklarına sahip çıkacağını söyledi.

Tutdere, iktidar milletvekillerini tütün konusunda eleştirerek, 3 ila 6 yıl arasında hapis cezasının hala var olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Adayı Hakan Kılınç ise, 25 Haziran sabahı güneşin Nemrut Dağından Adıyaman’ın üzerine doğacağını aydınlık günlerin yakın olduğunu ifade etti.

Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli ise, tütün konusunda üreticinin böyle bir zulmü bu güne kadar yaşamadığını aktararak, üreticinin bunu unutmayacağını öne sürdü.

Diğer Milletvekili adayları Songül Varki Yıldırım ve Müslüm Aslanoğlu’da birer konuşma yaptı.