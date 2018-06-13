Gölbaşı ilçe merkezinde vatandaşlarla tek tek bir araya gelen Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, daha sonra ilçeye bağlı köy ve mezraları da gezerek burada vatandaşlarla sohbet etti. İlgiyle karşılanan Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, “24 Haziran’da sizlerin sıkıntılarınız ve dertleriniz bitecek. Her şey Türkiye için her şey çocuklarımızın geleceği için diyerek bütün mevcut sorunları ortadan kaldıracağız. Bizler seçildiğimiz andan itibaren ilk önceliğimiz tütün sorununu ortadan kaldırmak tütünü yasal bir hale getirmektir. Tütün, Adıyaman halkının tek geçim kaynağıdır” diye konuştu.