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13 Haziran 2018 09:07

CHP Milletvekili Adayı Evli vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Milletvekili Adayı Evli vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

13 Haziran 2018 09:07


Gölbaşı ilçe merkezinde vatandaşlarla tek tek bir araya gelen Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, vatandaşlarla sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.


İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, daha sonra ilçeye bağlı köy ve mezraları da gezerek burada vatandaşlarla sohbet etti. İlgiyle karşılanan Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, “24 Haziran’da sizlerin sıkıntılarınız ve dertleriniz bitecek. Her şey Türkiye için her şey çocuklarımızın geleceği için diyerek bütün mevcut sorunları ortadan kaldıracağız. Bizler seçildiğimiz andan itibaren ilk önceliğimiz tütün sorununu ortadan kaldırmak tütünü yasal bir hale getirmektir. Tütün, Adıyaman halkının tek geçim kaynağıdır” diye konuştu.




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