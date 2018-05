Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde CHP Adıyaman Milletvekili adayı Hakan Kılınç, Besni’de partililerle buluşarak seçim startını verdi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Kesmetepe Belediye Başkanı Vakkas Acar, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Hakan Kılınç, bir aylık süreçte yoğun çalışma içerisinde olduklarını, partinin merkez yoklama sistemiyle 5 arkadaşa sandık görevi verdiğini ve 20 aday adayı olan arkadaşlarıyla birlikte sahada çalışacaklarını söyledi.

Bu dönemin hiç bir döneme benzemediğini ifade eden Hakan Kılınç, "Bu dönem kimin milletvekili olacağı, kimin belediye başkanı olacağı, kimin başbakan olacağı hiç önemli değil. Çocuklarımızın geleceği bu seçime bağlı. Çünkü ülkemizin gerçekten son durağı. Ya hep birlikte karanlığa gideceğiz, ya da Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu demokratik Cumhuriyet rejimine devam edeceğiz. Hiç şüphem yok ki Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti kimseye teslim etmeyeceğiz. 25 Haziran’da Türkiye çok farklı bir sabaha uyanacak. Biz bir aydır belki kendi bölgemizden uzağız ama inanın taksicisi, esnafı, tüccarı, memuru ve vatandaşı artık bu işin bittiğinin fark ediyor. Bugün ülkemizin çiftçisi traktörüne, şoförü arabasına, kamyonuna, tırına, taksici taksisine dünyanın en pahalı yakıtını alıyor. Bizler 24 Haziran’da bu işe tamam diyeceğiz” dedi.

Kılınç konuşmasının devamında, “Kısa zaman içerisinde yoğun bir çalışma yapmamız gerekiyor. Burada en büyük görev bizlere ve sizlere düşüyor. Yaklaşık bir ay süre içerisinde hep birlikte ilçelerimizde, ilimizde ve köylerimizde gitmediğimiz yer kalmamalı. Buna sadece adaylarımız yetişemeyecek, çünkü süre çok kısıtlı. Bu sürede emin olabilirsiniz ki 20 arkadaşımızda sahada olacak. Geçmişteki o farklı algıların hiçbiri şu an ortada yok. Tabi ki herkesin gönlünde bir arkadaşımız vardı ama bu dönem bayrağı bu 5 kişi taşıyacak ve 15 kişide destek olacak. 1 aylık süreç var ve bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. 2 dönemdir Adıyaman, özellikle Besni’yi hiçe sayan, 2 dönemdir bir dayatma listesi yapan iktidara da bu dönem hem Adıyaman, hem Besni ve hem de Gölbaşı cevabını verecek. Ben inanıyorum ki 24 Haziran’da AK Parti’ye sandıkta cevabını vereceğiz. CHP’nin listesi Adıyaman’ın her kesimini karşılayan çok güzel bir liste oldu. Bizlerde her tarafta partimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Biliyorsunuz ki Türkiye’nin en büyük güvencesi Muharrem İnce 2 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Adıyaman’da miting yapılacak. Bu mitingde bizim için çok önemli o coşkuyu ve o kararlılığı Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye hissettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.