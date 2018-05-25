CHP Milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı

Bir otelde düzenlenen iftar programına, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, 2. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Kılıç, 3. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Nedim Evli, 4. Sıra Milletvekili Adayı Songül Varki Yıldırım,5. Sıra Milletvekili Adayı Müslüm Aslanoğlu, AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve basın mensupları katıldı.

Gerçekleştirilen programda Adıyaman’ın sorun ve sıkıntıları tek tek görüşüldü. Programda konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, “ Şuanda il merkezimizde ve ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Halkımız bizlerden oldukça umutlu ve bizlerden çok şeyler bekliyor. Hedefimiz iktidar olmak, bu ülkeyi ve Adıyaman’ı yöneltmek, ülkenin ve ilin sorun ile sıkıntılarını bitirmektir. Bu amaçla da çalışmalarımız hızla devam etmektedir” dedi.

Daha sonra konuşan CHP Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere ise, “Şuanda gördüğünüz gibi en genç, dinamik ve ilin sorunlarını tamamen bilen milletvekili adayları Cumhuriyet Halk Partisinde. Bizlere yetki verilirse Adıyaman’ın ve Adıyaman halkının bütün sorun ve sıkıntıları parlamentoda tek tek çözülecek. 24 Haziran, Türkiye’de demokrasinin, özgürlüklerin ve bağımsızlığın oylanacağı bir seçimdir. Demokrasimiz adına 24 Haziran bir dönüm noktası olacaktır. Şuanda Türkiye’de basın mensuplarının içerisinde bulunduğu durum, gazetecilerin tutuklanması, gazetecilerin düşüncelerinden dolayı soruşturmalar geçirmesi büyük sorunlardan biridir. Bu bizim ve demokrasimiz için kabul edilebilecek bir durum değildir. Daha çağdaş, daha özgün, hukukun üstünde dayalı bir demokrasi için mutlaka 24 Haziran’da halkın iradesinin, halkın iktidarının çıkması gerekiyor” diyerek programa katılan bütün basın mensuplarına teşekkür etti.