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28 Haziran 2018 13:08

CHP Milletvekili Tutdere mazbatasını aldı

24 Haziran seçimlerinde CHP’den milletvekili seçilen Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı.

CHP Milletvekili Tutdere mazbatasını aldı

28 Haziran 2018 13:08


Adıyaman İl Seçim Kurulu Başkanı Kerim Kamlı tarafından CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye mazbatası teslim edildi. Adliye binasının toplantı salonunda düzenlenen mazbata törenine CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve partililer katıldı. Mazbata töreni sonrasında adliye binası çıkışında konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kendisine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ettiğini belirterek Adıyaman ve Türkiye için canla, başla çalışacağını vurguladı. Tutdere konuşmasında, “Halkımızın tercihiyle şuanda milletvekili seçildim. Buy kapsamda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimleri Adıyaman’da kazasız ve belasız bir şekilde demokratik bir ortamda tamamlandı. Bu seçimlerin Adıyaman’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Abdurrahman Tutdere bundan sonra Adıyaman’da her kesimin milletvekilidir. Mecliste görevimi en iyi şekilde yapacağım” diye konuştu.




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