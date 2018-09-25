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CHP Milletvekili Tutdere meclise soru önergesi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, elektrik dağıtım şirketiyle ilgili meclise soru önergesi verdi.


CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da elektrik dağıtımının yüklenicisi Akedaş hakkında şikayetlerin arttığı gerekçesiyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.


Abdurrahman Tutdere soru önergesinde, “Adıyaman'da elektrik dağıtım işinin yüklenicisi olan Akedaş şirketi son günlerde abonelerinin bir kısmının sözleşme yenilemeye davet ederek aboneliği yenilemekte ve güvence bedeli almaktadır. Bu husus kamuoyunda ve vatandaşta ciddi anlamda kaygı oluşturmuştur. Daha önce sözleşme yaptığı sırada güvence bedeli ödeyen vatandaşlardan yeniden güvence bedeli alınacak olması vatandaşların mükerrer güvence bedeli ödemesine neden olacağından maddi anlamda mağduriyetlere yol açacaktır. Bu durumun vatandaşa doğru bir şekilde aktarılması ve olası mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bu konunun takipçisi olacak ve vatandaşların taleplerini sonuna kadar dillendireceğim” ifadelerini kullandı.

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