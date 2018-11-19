CHP Milletvekili Tutdere turizm ile ilgili önerge verdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'a turizm yatırımı yapılmamasıyla ilgili soru önergesi verdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere,kentin ilgisizlik ve yatırım eksikliği nedeniyle geride kaldığını öne sürerek, turizmin istihdam sağladığını söyledi.

Gelir düzeyi en düşük iller arasında olan Adıyaman'da her yıl binlerce vatandaşın çalışmak için başka şehirlere gittiğini kaydeden Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın M.Ö. 40 bin yılına kadar uzanan bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmasına rağmen, şehre bu alandaki yatırımların yapılmaması ve turizmde ilgi görmemesinin nedenlerinin mecliste araştırılması için önerge verdi.

Milletvekili Tutdere, “Adıyaman önemli bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen ilgisizlik ve yatırım eksikliği nedeniyle çevre illere göre çok geride kalmıştır. İstihdamın artması, toplumsal refahın sağlanması ve ekonomik dengelerin yerine oturması turizmde başarıyla sağlanacaktır. Hal böyleyken Adıyaman ilinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi kaçınılmazdır” diye konuştu.