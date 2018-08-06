CHP Milletvekili Tutdere tütüncüleri dinledi

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere beraberinde İl Başkanı Deniz Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle tütüncüler pazarını ziyaret etti. Sabah erken saatte gerçekleşen ziyarette tütüncüler ile sohbet eden Milletvekili Tutdere, onların sorunlarını dinledi.

Abdurrahman Tutdere, tütün ile geçimini sağlayan Adıyaman çiftçi ve esnafın yasanın belirsizliği nedeniyle tedirgin olduğunu dile getirdi.

Kooperatiflerin kurulma ve vergi oranların yüksek olma korkusu sebebi ile bu tedirginliğin hakım olduğunu dile getiren Abdurrahman Tutdere, “Yasa ile ilgili daha önce tavrımızı net olarak ortaya koymuştuk. Bu yasanın bu hali ile Adıyaman tütününe yasak getirdiğini, tütün üreticisi ve satıcısı olanlara hiçbir iyileştirme getirmediği gibi hapis cezası başta olmak üzere ağır yaptırımlarla tütüne yasak getirdiğini hep dile getirdik. Üreticilerimiz tütününün ambarda çürüdüğünü, alıcı bulamadığını dile getirdi. Satıcı ise ürüne pazar bulamadığını bu sebepten alamadığını dile getirdi” dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ise, mevcut yasanın pazarı tükettiğini savunarak, “Bu yasa Adıyaman’ın marka değeri olan tütününe en büyük darbedir. Bir tarafta ürünler depolarda çürüyecek diğer tarafta yurt dışı menşeli sigaralar vasıtası ile milyarlarca dövizimiz dışarı akacak. Buradan emeği ile geçinen tütün üreticisi ve esnafının pazarından iktidara sesleniyorum, reklam panolarına astığınız tütün yasağı kalktı sözünü gerçeğe dönüştürün. Seçimlerde halkın içinde olacağız dedik ve sözümüzün arkasında duruyoruz. Adıyaman’da nerde bir sorun varsa CHP orda olacaktır” diye konuştu.