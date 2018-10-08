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CHP'den aşure ikramı

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.


Demokrasi Parkında gerçekleştirilen aşure etkinliğine CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP ilçe başkanları, parti üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği aşure etkinliğinde yapılan bin kişilik aşure Milletvekili Tutdere ve il Başkanı Deniz Çakmak tarafından tek tek kaplara doldurularak vatandaşlara ikram edildi.


Milletvekili Tutdere ve İl Başkanı Deniz Çakmak, vatandaşlarla sohbet edip onların sorun ve sıkıntılarını dinlemeyi de ihmal etmedi.

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