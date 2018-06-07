CHP’li Bülent Tezcan’dan konteyner kent eleştirisi

Tezcan, depremzedelerin konteyner kentlerde olumsuz koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini savunarak hükümete eleştiride bulundu.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Adıyaman milletvekili adayları Abdurrahman Tutdere, Hakan Kılıç, Mahmut Nedim Evli, Songül Varki Yıldırım, Müslüm Aslanoğlu ve partililer ile birlikte Samsat ilçesini ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, vatandaşların mağdur edildiğini savunarak iktidarı eleştirdi.

Deprem sonrasında oluşturulan çadır çarşıyı gezerek esnafların sıkıntılarını dinleyen Tezcan daha sonra konteyner mahalleyi gezerek vatandaşlarla görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde bir yıldır insanların insana yakışmayacak bir ortamda yaşamaya mahkum edildiğini savundu. Tezcan, "Samsat ilçesinde insanların evleri yıkılmış, bir de konteynerlerde ticaret yapıyorlar. İnsanlara ev yaparken 195 bin lira para istiyorlar. 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinde insana gösterilecek muamele bu olamaz. Vatandaşımız böyle bir muameleyi hak etmiyor. Bir seneden bu yana vatandaşımız evsiz barksız perişan bir vaziyette insanlar hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı dinliyoruz, çaresiz kalmışlar. Vatandaş bölgeden milletvekili çıkarmış, hükumet çıkarmış ama ne yazık ki buradan çıkan milletvekilleri buraya bakmıyor. Bu hükümetin aklı seçimden seçime başına geliyor. Şimdi vaatlerle geliyorlar. Sulama ile ilgili problem yine aynı şekilde. Bu bölge en büyük sulama barajlarını topraklarını vermiş. Burada tarım yapılacak su yok, ticaret yapacak dükkanı yok, barınacak evi yok. Bunları inşallah değiştireceğiz. Samsat halkını bu zulümden kurtaracağız. Biz verilen oya göre hizmet veren anlayışta değiliz. Biz ötekileştiren politikaya karşıyız. İnşallah 24 Haziran’dan sonra CHP iktidar olacak, bu problemleri çözeceğiz. Samsatlı vatandaşlarımıza sözümüzdür. Onları bu insanlık dışı yaşama mahkum eden böyle bir muameleyi derhal ortadan kaldıracağız" diye konuştu.