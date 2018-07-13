CHP’li ilçe başkanı görevinden istifa etti

Hanifi Çavuş, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirterek, istifasının parti politikaları ile ilgili olmadığını söyledi. Çavuş, “İlimizin sorunlarının dile gelmesi noktasında çaba sarf ettim, yerelde ve genelde mücadele ettim. Bu süreçlerde yönetim kurullarında birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma ve şu anki il başkanımız görevinde bulunan ve desteğini hep gördüğüm İl Başkanı Deniz Çakmak ve yönetimine teşekkür ederim. 1996 yılından beri içinde bulunduğum, ailem saydığım Cumhuriyet Halk Partisinde merkez ilçe gençlik kolları başkanlığı, il gençlik kolları başkanlığı, il başkan yardımcılığı, 8 yıl merkez ilçe başkanlığı, görevlerinde bulundum. Ayrıca 3 yıldır parti okulu bölge eğitim koordinatörlüğü görevini de yürütmekteyim. Bu süreçlerin tamamında şahsıma yönetimlerime destek sunan herkese teşekkür ederim. Bu şerefli görevlerde bulunduğum süreç içerisinde elimden geldiğince partimin iktidarı için çabaladım. Bugün itibariyle CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevinden ve partideki aktif görevlerimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi, bunun parti politikaları ile alakalı olmadığını bildiririm. Bundan sonraki süreçte partililerimin emrinde ve Adıyaman adına çaba sarf edecek herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Ayrıca bundan sonraki süreçte partimin her kademesinde görev alacak her bir arkadaşıma başarılar diliyorum” diye konuştu.