CHP'li milletvekilleri partililerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, geldikleri Adıyaman'da hem partililerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığına gelen milletvekilleri Sibel Özdemir, Özgür Ceylan ve Baha Ünlü, burada CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ve il yönetiminden Adıyaman hakkında bilgiler aldı. Adıyaman'ın sorun ve sıkıntıları hakkında bilgiler alan milletvekilleri daha sonra parti binasında bulunan partilerle tek tek sohbet etti. Adıyaman'ın daha güzel bir olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten İl Başkanı Deniz Çakmak, "16 yıllık Adıyaman'ımızın geçmişine baktığımız zaman Adıyaman istediği hizmeti alamamıştır. Belediye başkanlığı noktasında sadece yol, su ve kanalizasyon gibi hizmetler değil bir vatandaşımızın doğumundan, ölümüne, işinden, aşından, sağlığına sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkmaya hazırız” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesiyle Adıyaman'a geldiklerini belirterek, "Adıyaman'daki parti, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf ve halkımız ile birlikte önümüzdeki Mart 2019 yerel seçimlerinde toplumun bütün kesimlerinin sorunlarına derman olacak, derman belediyecilik anlayışını hayata geçirecek çalışmaları yapmak üzere Adıyaman'da bulunuyoruz. Halkımızın sorunlarını dinlemek üzere geldik. Gerçekten ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. İstihdam, ekonomik ve toplumsal sorunlar ve bunların çözümü noktasında maalesef gerek hükumetin gerekse de yerel yönetimlerin Adıyaman'da çok büyük sorunları olduğunu görüyoruz. Bizler bu sorunun ortadan kaldırmak için gereken her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. Daha sonra konuşan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise, "Ülkemiz şuan zor koşullar altında ve iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Mevcut ekonomik krizinde kesinlikle ısrarla bize dayatılan tek adam rejimi bir ürünü olarak ortaya çıktığını düşünüyoruz. Biz bir an evvel Türkiye'nin aydınlık günlere kavuşmasını istiyoruz. Adıyaman gibi güzel bir ile CHP'li belediye getirmeye çalışacağız" cümlelerini kullandı.

Adıyaman'a aday belirlemeye değil, ili kimin daha iyi yönetebileceğinin belirlenmesi noktasında yardımcı olmak için Adıyaman'da olduklarını söyleyen Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, "Çağdaş belediyeciliği CHP tarafından yönetilen belediyelerde görüyorsunuz. İstanbul'u biliyorsunuz bizim yönettiğimiz belediyelerdeki durum ortada. İnsanların özgürce yaşadığı yerler bizim yönettiğimiz yerlerdir" diye konuştu.