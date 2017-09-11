Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 19:14

Çiftçilere bağcılıkta çardak sistemi projesi anlatıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 desteklenen “Bağcılıkta Çardak Sistemi Projesi” kapsamında Adıyaman’ın Besni ilçesinde çiftçilere sistemin kurulumu ve faydaları hakkında bilgiler verildi.

Çiftçilere bağcılıkta çardak sistemi projesi anlatıldı

11 Eylül 2017 19:14


Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 oranında desteklenen ’Bağcılıkta Çardak Sistemi Projesi’ kapsamında kurmuş olduğumuz 30 dekar bağ alanı, Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen, Gölbaşı, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde bağcılık ile uğraşan çiftçilerimiz tarafından yerinde görüldü. Yapılan çalışmalar hakkında misafir çiftçilerimize sistemin kurulumu ve faydaları hakkında bilgiler verildi. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünün Çardak Sistemi deneme parselinde de uygulamalı olarak sistemin avantajları konu uzmanları tarafından çiftçilere anlatıldı. Birim alandan daha fazla ve kaliteli üzüm alınmasına olanak sağlayan çardak sisteminin, Üzüm ile özdeşleşmiş Besnimiz’de gün geçtikçe artmasını ümit ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç