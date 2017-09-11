Çiftçilere bağcılıkta çardak sistemi projesi anlatıldı

Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 oranında desteklenen ’Bağcılıkta Çardak Sistemi Projesi’ kapsamında kurmuş olduğumuz 30 dekar bağ alanı, Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen, Gölbaşı, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde bağcılık ile uğraşan çiftçilerimiz tarafından yerinde görüldü. Yapılan çalışmalar hakkında misafir çiftçilerimize sistemin kurulumu ve faydaları hakkında bilgiler verildi. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünün Çardak Sistemi deneme parselinde de uygulamalı olarak sistemin avantajları konu uzmanları tarafından çiftçilere anlatıldı. Birim alandan daha fazla ve kaliteli üzüm alınmasına olanak sağlayan çardak sisteminin, Üzüm ile özdeşleşmiş Besnimiz’de gün geçtikçe artmasını ümit ediyoruz" dedi.